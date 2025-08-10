Россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 12 пострадавших

Российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье, 12 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: В 18:07 Федоров сообщил о вражеском ударе по Запорожью. По его словам, один из районов задымлен.

Реклама:

Позже он написал о двух пострадавших в результате вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры.

Впоследствии количество пострадавших возросло до трех. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В 18:52 глава ОГА сообщил о 8 пострадавших, один из которых – в тяжелом состоянии.

РЕКЛАМА:

Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Спасательная операция продолжается.

В обнародованном видео Федоров уточнил, что враг нанес два удара УАБами по Запорожью.

"Спасатели разбирают завалы. Есть предварительная информация, что под завалами могут оставаться люди", - сказал он.

Второй удар был нанесен по университетской клинике Запорожского медицинского университета. Там пока нет пострадавших, но также пострадали здания учреждения здравоохранения.

По состоянию на 19:19 количество пострадавших возросло до 12.