Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 12 пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 19:01
Россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 12 пострадавших
последствия удара по Запорожью, фото ОВА

Российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье, 12 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

 

Детали: В 18:07 Федоров сообщил о вражеском ударе по Запорожью. По его словам, один из районов задымлен.

Реклама:

Позже он написал о двух пострадавших в результате вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры.

Впоследствии количество пострадавших возросло до трех. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

 

В 18:52 глава ОГА сообщил о 8 пострадавших, один из которых – в тяжелом состоянии.

РЕКЛАМА:

Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Спасательная операция продолжается.

В обнародованном видео Федоров уточнил, что враг нанес два удара УАБами по Запорожью.

"Спасатели разбирают завалы. Есть предварительная информация, что под завалами могут оставаться люди", - сказал он.

Второй удар был нанесен по университетской клинике Запорожского медицинского университета. Там пока нет пострадавших, но также пострадали здания учреждения здравоохранения.

По состоянию на 19:19 количество пострадавших возросло до 12.

Запорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 8 пострадавших
Мерц: Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
ВидеоРоссияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области
Все новости...
Washington Post: Россия не планирует возвращать Украине оккупированные земли или заключать мир
В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми
Вэнс: Трамп должен заставить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров
Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США
Последние новости
19:28
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
19:06
СМИ: Азербайджан может рассмотреть снятие эмбарго на поставки вооружения Украине
19:01
обновлено, фотоРоссияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 8 пострадавших
18:42
Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США
18:33
В видеосовещании глав МИД Евросоюза 11 августа примет участие Сибига
18:30
"Дешевая копия": власти Мексики обвинили Adidas в копировании дизайна сандалий коренного народа
18:21
Вэнс: Трамп должен заставить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров
18:05
Бывшие сотрудники OpenAI могут возглавить стартап на 1 миллиард долларов
17:55
Россияне атаковали Харьковщину: погиб мужчина, три женщины получили ранения
17:40
Восемь стран Европы осудили план Израиля по оккупации Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: