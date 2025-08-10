Усі розділи
Венс: Трамп повинен змусити Зеленського й Путіна сісти за стіл переговорів

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 18:21
Джей Ді Венс, фото Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вважає, що зустріч правителя РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом була б продуктивною. 

Джерело: Венс в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Венс відповідав на питання, чи не було б краще, щоб Путін зустрівся із Зеленським перед зустріччю з Трампом.

"Я не думаю, що це буде настільки продуктивно. Я думаю, що в принципі, президент Сполучених Штатів повинен бути тим, хто зведе цих двох разом", – сказав він.

"Ми, звичайно, будемо говорити з українцями, я розмовляв з українцями сьогодні вранці, Марко (Рубіо) багато говорив з ними, ми будемо тримати цей діалог відкритим, але в принципі, це те, де президент повинен змусити президента Путіна і президента Зеленського дійсно сісти за стіл переговорів, щоб з'ясувати їхні розбіжності", – наголосив Венс.

Віцепрезидент США заявив, що вважає дипломатичним проривом майбутню зустріч Трампа і Путіна.

"Володимир Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, тепер це має змінитися, ми зараз знаходимося в точці, де ми намагаємося з'ясувати, відверто кажучи, розклад і тому подібні речі, коли ці три лідери могли б сісти за стіл переговорів і обговорити припинення цього конфлікту", – зазначив Венс.

Що передувало: Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

ТрампПутінЗеленськийпереговори
