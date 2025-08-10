Вэнс: Трамп должен заставить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не считает, что встреча главы РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским до встречи с президентом США Дональдом Трампом была бы продуктивной.

Источник: Венс в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Венс отвечал на вопрос, не было бы лучше, чтобы Путин встретился с Зеленским перед встречей с Трампом.

"Я не думаю, что это будет настолько продуктивно. Я думаю, что в принципе, президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сведет этих двух вместе", – сказал он.

"Мы, конечно, будем говорить с украинцами, я разговаривал с украинцами сегодня утром, Марко (Рубио) много говорил с ними, мы будем держать этот диалог открытым, но в принципе, это то, где президент должен заставить президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить их разногласия", – подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США заявил, что считает дипломатическим прорывом предстоящую встречу Трампа и Путина.

"Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти 3 лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", – отметил Вэнс.

Что предшествовало: Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

