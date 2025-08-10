Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Каллас: РФ сподівається, що переговори допоможуть уникнути санкцій США

Тетяна Висоцька, Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 18:42
Каллас: РФ сподівається, що переговори допоможуть уникнути санкцій США
Кая Каллас, фото Bloomberg via Getty Images

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас заявила, що Росія, даючи згоду на мирні переговори, намагається уникнути анонсованих президентом США Дональдом Трампом санкцій і не буде зупиняти війну в Україні, доки не відчує тиск з боку Сполучених Штатів.

Джерело: заява Каллас, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Як ідеться в тексті, хід війни Росії проти України може змінити тиск президента США, адже Росія погодилась на мирні перемовини, щоб уникнути американських санкцій.

Реклама:

"Москва сподівається, що її пропозиція щодо діалогу допоможе уникнути санкцій США. Однак історія порушених обіцянок і договорів з боку Росії створила глибоку недовіру по обидва боки Атлантики", – йдеться в заяві. 

Каллас констатувала, що "позиція президента Трампа щодо Росії стала жорсткішою". 

"Тиск США на Москву може змінити хід цієї війни. Москва не зупиниться, якщо не відчує, що не може продовжувати", – переконана висока представниця ЄС.

РЕКЛАМА:

Що передувало: У понеділок, 11 серпня, Кая Каллас скликає зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків щодо мирного процесу в Україні.

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня запланована на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

ЄСТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Усі новини...
ЄС
Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС
Лідери Європи закликали Трампа під час переговорів з Путіним захищати інтереси України
Рада ЄС схвалила виділення Україні 3,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility
Останні новини
19:28
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
19:06
ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
19:01
оновлено, фотоРосіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих
18:42
Каллас: РФ сподівається, що переговори допоможуть уникнути санкцій США
18:33
У відеонараді глав МЗС Євросоюзу 11 серпня візьме участь Сибіга
18:30
"Дешева копія": влада Мексики звинуватила Adidas у копіюванні дизайну сандалів корінного народу
18:21
Венс: Трамп повинен змусити Зеленського й Путіна сісти за стіл переговорів
18:05
Колишні співробітники OpenAI можуть очолити стартап на 1 мільярд доларів
17:55
Росіяни атакували Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень
17:40
Вісім країн Європи засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази
Усі новини...
Реклама:
Реклама: