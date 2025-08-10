Все разделы
Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США

Татьяна Высоцкая, Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 18:42
Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США
Кая Каллас, фото Bloomberg via Getty Images

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия, давая согласие на мирные переговоры, пытается избежать анонсированных президентом США Дональдом Трампом санкций и не будет останавливать войну в Украине, пока не почувствует давление со стороны Соединенных Штатов.

Источник: заявление Каллас, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Как говорится в тексте, ход войны России против Украины может изменить давление президента США, ведь Россия согласилась на мирные переговоры, чтобы избежать американских санкций.

"Москва надеется, что ее предложение о диалоге поможет избежать санкций США. Однако история нарушенных обещаний и договоров со стороны России создала глубокое недоверие по обе стороны Атлантики", – говорится в заявлении.

Каллас констатировала, что "позиция президента Трампа в отношении России стала более жесткой".

"Давление США на Москву может изменить ход этой войны. Москва не остановится, если не почувствует, что не может продолжать", – убеждена высокая представительница ЕС.

Что предшествовало: В понедельник, 11 августа, Кая Каллас созывает встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов по мирному процессу в Украине.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным

