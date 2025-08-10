Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия, давая согласие на мирные переговоры, пытается избежать анонсированных президентом США Дональдом Трампом санкций и не будет останавливать войну в Украине, пока не почувствует давление со стороны Соединенных Штатов.

Источник: заявление Каллас, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Как говорится в тексте, ход войны России против Украины может изменить давление президента США, ведь Россия согласилась на мирные переговоры, чтобы избежать американских санкций.

Реклама:

"Москва надеется, что ее предложение о диалоге поможет избежать санкций США. Однако история нарушенных обещаний и договоров со стороны России создала глубокое недоверие по обе стороны Атлантики", – говорится в заявлении.

Каллас констатировала, что "позиция президента Трампа в отношении России стала более жесткой".

"Давление США на Москву может изменить ход этой войны. Москва не остановится, если не почувствует, что не может продолжать", – убеждена высокая представительница ЕС.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В понедельник, 11 августа, Кая Каллас созывает встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов по мирному процессу в Украине.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным