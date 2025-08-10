Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 19:28
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
Джей Ді Венс, фото Bloomberg via Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс допускає, що ані Україна, ані Росія не будуть задоволені результатами врегулювання війни за посередництва США, однак вважає, що переговори "варті зусиль", навіть якщо це не "спрацює".

Джерело: Венс в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда"

Деталі: Венс зазначив, що в його очах припинення війни в Україні виглядає дуже непростим.

Реклама:

"Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим", – сказав він.

"І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа", – додав Венс.

Він переповів слова Трампа після ранкової розмови з ним: "Можливо, це спрацює, можливо, ні, але це варте зусиль, це варте того, щоб спробувати, і ми будемо продовжувати використовувати дипломатичний вплив президента Сполучених Штатів, щоб досягти і покласти край цьому конфлікту".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Венс не думає, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним до зустрічі останнього з американським лідером Дональдом Трампом була б продуктивною.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

СШАТрампПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Усі новини...
США
Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Світ без ідей: оптимістична трагедія
Останні новини
19:28
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
19:06
ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
19:01
оновлено, фотоРосіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих
18:42
Каллас: РФ сподівається, що переговори допоможуть уникнути санкцій США
18:33
У відеонараді глав МЗС Євросоюзу 11 серпня візьме участь Сибіга
18:30
"Дешева копія": влада Мексики звинуватила Adidas у копіюванні дизайну сандалів корінного народу
18:21
Венс: Трамп повинен змусити Зеленського й Путіна сісти за стіл переговорів
18:05
Колишні співробітники OpenAI можуть очолити стартап на 1 мільярд доларів
17:55
Росіяни атакували Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень
17:40
Вісім країн Європи засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази
Усі новини...
Реклама:
Реклама: