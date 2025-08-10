Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс допускає, що ані Україна, ані Росія не будуть задоволені результатами врегулювання війни за посередництва США, однак вважає, що переговори "варті зусиль", навіть якщо це не "спрацює".

Джерело: Венс в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда"

Деталі: Венс зазначив, що в його очах припинення війни в Україні виглядає дуже непростим.

"Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим", – сказав він.

"І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа", – додав Венс.

Він переповів слова Трампа після ранкової розмови з ним: "Можливо, це спрацює, можливо, ні, але це варте зусиль, це варте того, щоб спробувати, і ми будемо продовжувати використовувати дипломатичний вплив президента Сполучених Штатів, щоб досягти і покласти край цьому конфлікту".

Що передувало: Венс не думає, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним до зустрічі останнього з американським лідером Дональдом Трампом була б продуктивною.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

