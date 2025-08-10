Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускает, что ни Украина, ни Россия не будут удовлетворены результатами урегулирования войны при посредничестве США, однако считает, что переговоры "стоят усилий", даже если это не "сработает".

Источник: Вэнс в интервью Fox News, передает "Европейская правда"

Детали: Вэнс отметил, что в его глазах прекращение конфликта выглядит очень непростым.

Реклама:

"Если вы возьмете нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной и попытаетесь найти какое-то урегулирование путем переговоров, которое устроит и украинцев, и россиян, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства, то это не сделает никого слишком счастливым", – сказал он.

"И русские, и украинцы, вероятно, в конце концов, будут недовольны этим, но я не думаю, что вы можете сесть и провести эти переговоры без лидерства Дональда Трампа", – добавил Вэнс.

Он также пересказал слова Трампа после утреннего разговора с ним: "Возможно, это сработает, возможно, нет, но это стоит усилий, это стоит того, чтобы попробовать, и мы будем продолжать использовать дипломатическое влияние, президента Соединенных Штатов, чтобы достичь и положить конец этому конфликту".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Вэнс не думает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным до встречи последнего с американским лидером Дональдом Трампом была бы продуктивной.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.