НПЗ в Комі за 2 тисячі км від України атакували дрони ГУР – джерела
Нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" у російській Республіці Комі за 2 тисячі кілометрів від України атакували дрони ГУР.
Джерело: джерела УП в ГУР
Деталі: За даними джерел, 10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".
Атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
Що передувало: Раніше про атаку на НПЗ в Комі повідомляли російські телеграм-канали.