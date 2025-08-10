НПЗ в Комі за 2 тисячі км від України атакували дрони ГУР – джерела

пошкодження на НПЗ в Комі, фото з соцмереж

Нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" у російській Республіці Комі за 2 тисячі кілометрів від України атакували дрони ГУР.

Джерело: джерела УП в ГУР

Деталі: За даними джерел, 10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Що передувало: Раніше про атаку на НПЗ в Комі повідомляли російські телеграм-канали.