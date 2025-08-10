Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НПЗ в Коми в 2 тысячах км от Украины атаковали дроны ГУР – источники

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 20:09
НПЗ в Коми в 2 тысячах км от Украины атаковали дроны ГУР – источники
повреждения на НПЗ в Коми, фото из соцсетей

Нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в российской Республике Коми в 2 тысячах километрах от Украины атаковали дроны ГУР.

Источник: источники УП в ГУР

Детали: По данным источников, 10 августа в результате спецоперации Главного управления разведки был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Реклама:

Атакованное предприятие расположено в российской Республике Коми более чем в двух тысячах километрах от границы Украины. Пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Источники в украинской разведке добавляют, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемую для производства пропан-бутана и бензина.

Что предшествовало: Ранее об атаке на НПЗ в Коми сообщали российские телеграм-каналы.

Росcиянефтьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
обновлено, фотоРоссияне нанесли удар по автовокзалу Запорожья: 19 раненых
Мерц: Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
Все новости...
Росcия
Россияне готовятся к рекордно низкой цене на нефть – разведка
В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми
Глава европейской дипломатии собирает глав МИД: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС
Последние новости
20:48
Зеленский: Понимаем намерение россиян обмануть Америку, не допустим этого
20:30
Фицо ответил на критику МИД Украины, вспомнив о покушении на свою жизнь
20:17
Северо-Балтийская восьмерка о переговорах с Путиным: Границы нельзя менять силой
20:09
НПЗ в Коми в 2 тысячах км от Украины атаковали дроны ГУР – источники
19:45
В Черновцах скончалась пострадавшая от удара РФ 12 июля: число жертв возросло до 5
19:28
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
19:06
СМИ: Азербайджан может рассмотреть снятие эмбарго на поставки вооружения Украине
19:01
обновлено, фотоРоссияне нанесли удар по автовокзалу Запорожья: 19 раненых
18:42
Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США
18:33
В видеосовещании глав МИД Евросоюза 11 августа примет участие Сибига
Все новости...
Реклама:
Реклама: