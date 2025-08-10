НПЗ в Коми в 2 тысячах км от Украины атаковали дроны ГУР – источники

повреждения на НПЗ в Коми, фото из соцсетей

Нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в российской Республике Коми в 2 тысячах километрах от Украины атаковали дроны ГУР.

Источник: источники УП в ГУР

Детали: По данным источников, 10 августа в результате спецоперации Главного управления разведки был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Атакованное предприятие расположено в российской Республике Коми более чем в двух тысячах километрах от границы Украины. Пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Источники в украинской разведке добавляют, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемую для производства пропан-бутана и бензина.

Что предшествовало: Ранее об атаке на НПЗ в Коми сообщали российские телеграм-каналы.