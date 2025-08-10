Усі розділи
Зеленський: Розуміємо намір росіян обманути Америку, не допустимо цього

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 20:48
Зеленський: Розуміємо намір росіян обманути Америку, не допустимо цього
Володимир Зеленський у зверненні 10 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір "обманути Америку", але Україна цього не допустить.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наша команда працює з США. Жодного дня ми не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього".

Деталі: Як зазначив Зеленський, "усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає".

Тому він закликав до санкцій та тиску на Росію з боку США, Європи, а також інших країн.

"Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", – сказав президент.

Водночас він відзначив, що дуже цінує "ту рішучість, з якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні".

При цьому Зеленський додав, що "єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує".

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. 
  • За даними ЗМІ, Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.
  • На це Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

