Зеленский: Понимаем намерение россиян обмануть Америку, не допустим этого

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 20:48
Зеленский: Понимаем намерение россиян обмануть Америку, не допустим этого
Владимир Зеленский в обращении 10 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены "обмануть Америку", но Украина этого не допустит.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наша команда работает с США. Ни на один день мы не прекращаем коммуникацию о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку. Мы не допустим этого".

Детали: Как отметил Зеленский, "все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизни, нет".

Поэтому он призвал к санкциям и давлению на Россию со стороны США, Европы, а также других стран.

"Если Россия не хочет останавливать войну, значит, нужно останавливать ее экономику", – сказал президент.

В то же время он отметил, что очень ценит "ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне".

При этом Зеленский добавил, что "единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
  • По данным СМИ, Вашингтон и Москва хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
  • На это Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины".

