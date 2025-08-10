Зеленский: Понимаем намерение россиян обмануть Америку, не допустим этого

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены "обмануть Америку", но Украина этого не допустит.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наша команда работает с США. Ни на один день мы не прекращаем коммуникацию о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку. Мы не допустим этого".

Детали: Как отметил Зеленский, "все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизни, нет".

Поэтому он призвал к санкциям и давлению на Россию со стороны США, Европы, а также других стран.

"Если Россия не хочет останавливать войну, значит, нужно останавливать ее экономику", – сказал президент.

В то же время он отметил, что очень ценит "ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне".

При этом Зеленский добавил, что "единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует".

Предыстория: