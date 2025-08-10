Усі розділи
На фронті загинув художник Давид Чичкан

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 22:45
На фронті загинув художник Давид Чичкан
Давид Чичкан, фото з його Instagram

На Запорізькому напрямку загинув український художник, військовий Давид Чичкан.

Джерело: правозахисник, журналіст, військовий Максим Буткевич у Facebook

Пряма мова: "На Запорізькому напрямку, відбиваючи атаку ворога, загинув Давид Чичкан".

Довідково: Давид Чичкан – син художника Іллі Чичкана. Народився 1986 року в Києві.

Що передувало: У лютому 2022 року невідомі напали на Львівський муніципальний мистецький центр, де проходила виставка Давида Чичкана "Стрічки та трикутники". 

У 2017 році у Києві невідомі також розтрощили виставку художника Давида Чичкана.

Читайте також: Розберемось із Давидом Чичканом. Про що виставка художника, яка спричинила напад на мистецький центр у Львові?

війнаЗбройні сили
