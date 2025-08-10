Все разделы
На фронте погиб художник Давид Чичкан

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 22:45
На фронте погиб художник Давид Чичкан
Давид Чичкан, фото из его Instagram

На Запорожском направлении погиб украинский художник, военный Давид Чичкан.

Источник: правозащитник, журналист, военный Максим Буткевич в Facebook

Прямая речь: "На Запорожском направлении, отражая атаку врага, погиб Давид Чичкан".

Справочно: Давид Чичкан – сын художника Ильи Чичкана. Родился в 1986 году в Киеве.

Что предшествовало: В феврале 2022 года неизвестные напали на Львовский муниципальный художественный центр, где проходила выставка Давида Чичкана "Ленты и треугольники".

В 2017 году в Киеве неизвестные также разгромили выставку художника Давида Чичкана.


