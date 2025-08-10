На фронте погиб художник Давид Чичкан
Воскресенье, 10 августа 2025, 22:45
На Запорожском направлении погиб украинский художник, военный Давид Чичкан.
Источник: правозащитник, журналист, военный Максим Буткевич в Facebook
Прямая речь: "На Запорожском направлении, отражая атаку врага, погиб Давид Чичкан".
Реклама:
Справочно: Давид Чичкан – сын художника Ильи Чичкана. Родился в 1986 году в Киеве.
Что предшествовало: В феврале 2022 года неизвестные напали на Львовский муниципальный художественный центр, где проходила выставка Давида Чичкана "Ленты и треугольники".
В 2017 году в Киеве неизвестные также разгромили выставку художника Давида Чичкана.
РЕКЛАМА:
Читайте также: Разберемся с Давидом Чичканом. О чем выставка художника, которая вызвала нападение на художественный центр во Львове?