Рютте: Постачання зброї Україні продовжаться незалежно від зустрічі Трампа й Путіна

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 23:50
Марк Рютте, фото NurPhoto via Getty Images

Генсек НАТО Макр Рютте заявив, що постачання зброї Україні, скоординовані Альянсом, продовжуватимуться незалежно від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа з правителем РФ Володимиром Путіним 15 серпня.

Джерело: Рютте в ефірі CBS News у неділю

Деталі: Він наголосив на зобов'язанні НАТО "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

Щодо можливості початку цих переговорів, Рютте знову зазначив, що зустріч 15 серпня – "це переконання президента Трампа в серйозності Путіна".

"Якщо ні, то на цьому все зупиниться… Якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться – участь України, участь європейців", – додав генсек НАТО.

На запитання, чи влаштовує його виключення України з цих переговорів у п'ятницю, Рютте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів та того, що буде далі, "Україна повинна бути — і буде — залучена".

Що передувало: Раніше в неділю Рютте заявив, що зустріч Трампа й Путіна на Алясці 15 серпня стане перевіркою Путіна на серйозність його намірів завершити війну, однак пізніше переговори мають продовжитися за участі України.

НАТОПутінТрампдопомога Україні
