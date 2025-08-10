Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от встречи Трампа и Путина

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поставки оружия Украине, скоординированные Альянсом, будут продолжаться независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным 15 августа.

Источник: Рютте в эфире CBS News в воскресенье

Детали: Он подчеркнул обязательство НАТО "обеспечить, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении", когда придет время для переговоров о прекращении огня или мирном соглашении.

Относительно возможности начала этих переговоров, Рютте снова отметил, что встреча 15 августа – "это убеждение президента Трампа в серьезности Путина".

"Если нет, то на этом все остановится... Если он серьезно настроен, то с пятницы процесс продолжится – участие Украины, участие европейцев", – добавил генсек НАТО.

На вопрос, устраивает ли его исключение Украины из этих переговоров в пятницу, Рютте ответил, что, когда речь идет об обсуждении территории, гарантий безопасности, мирных переговоров и того, что будет дальше, "Украина должна быть — и будет — вовлечена".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье Рютте заявил, что встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа станет проверкой Путина на серьезность его намерений завершить войну, однако позже переговоры должны продолжиться с участием Украины.