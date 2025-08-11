Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним – ЗМІ

За даними Bloomberg, лідери європейських країн прагнуть провести переговори з Дональдом Трампом напередодні запланованої зустрічі президента США з російським правителем Володимиром Путіним на Алясці.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, коли президент США і Путін мають зустрітися.

Розмова відбудеться після напруженого дипломатичного вікенду між представниками США, України та Європи, який включав зустрічі у суботу у Великій Британії з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Посли ЄС були проінформовані про переговори у неділю, а міністри закордонних справ блоку мають провести зустріч онлайн у понеділок.

Що передувало: Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

