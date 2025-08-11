Все разделы
Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом перед его встречей с Путиным – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 августа 2025, 00:36
Трамп, фото: facebook

По данным Bloomberg, лидеры европейских стран стремятся провести переговоры с Дональдом Трампом накануне запланированной встречи президента США с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники

Детали: Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до пятницы, когда президент США и Путин должны встретиться.

Разговор состоится после напряженного дипломатического уик-энда между представителями США, Украины и Европы, который включал встречи в субботу в Великобритании с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

Послы ЕС были проинформированы о переговорах в воскресенье, а министры иностранных дел блока должны провести встречу онлайн в понедельник.

Что предшествовало: Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным

ТрампПутинпереговорыЕвропа
