У Польщі назвали "найкращим рішенням" запросити Зеленського на зустріч Трампа і Путіна

Ольга Глущенко Понеділок, 11 серпня 2025, 02:16
У Польщі назвали найкращим рішенням запросити Зеленського на зустріч Трампа і Путіна
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото з Facebook

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна було б "найкращим рішенням".

Джерело: Косіняк-Камиш, цитує польське видання PAP

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Вірю, що президента Зеленського запросять. З’являється інформація про можливість участі Зеленського у зустрічі Трампа і Путіна.

Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що так і станеться".

Деталі: Косіняк-Камиш додав, що метою західного світу під керівництвом США, є "досягнення справедливого і тривалого миру".

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які розповіли про його рішучість досягти своєї мети – укласти мир. Польща зробить усе можливе для досягнення справедливого миру".

"Я хотів би, щоб ця угода була укладена за участю президента Зеленського. Ми віримо, що можливість принаймні укласти перемир'я є ближчою, ніж будь-коли. Найближчі дні це підтвердять".

Деталі: Польський посадовець зазначив, що якби це сталося 15 серпня, у день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, то це стало б "найкращим подарунком" цієї частини світу та для майбутнього регіону.

Що передувало: Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

ТрампПутінпереговориЗеленський
