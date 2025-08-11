В Польше назвали "лучшим решением" пригласить Зеленского на встречу Трампа и Путина

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина было бы "лучшим решением".

Источник: Косиняк-Камыш, цитирует польское издание PAP

Прямая речь Косиняка-Камыша: "Верю, что президента Зеленского пригласят. Появляется информация о возможности участия Зеленского во встрече Трампа и Путина.

Реклама:

Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и произойдет".

Детали: Косиняк-Камыш добавил, что целью западного мира под руководством США является "достижение справедливого и прочного мира".

Прямая речь Косиняка-Камыша: "На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые рассказали о его решимости достичь своей цели – заключить мир. Польша сделает все возможное для достижения справедливого мира".

РЕКЛАМА:

"Я хотел бы, чтобы это соглашение было заключено с участием президента Зеленского. Мы верим, что возможность хотя бы заключить перемирие ближе, чем когда-либо. Ближайшие дни это подтвердят".

Детали: Польский чиновник отметил, что если бы это произошло 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, то это стало бы "лучшим подарком" этой части мира и для будущего региона.

Что предшествовало: Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным