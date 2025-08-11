Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маркарова: На переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили

Ольга Глущенко Понеділок, 11 серпня 2025, 03:56
Маркарова: На переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили
Оксана Маркарова, фото: Дмитро Ларін, УП

Посол України у США Оксана Маркарова висловила думку, що під час переговорів з Росією "США діятимуть з позиції сили".

Джерело: Маркарова в інтерв’ю CBS News та у Facebook

Деталі: За словами Маркарової, "вся Україна молиться", аби президент США Дональд Трамп на переговорах ефективністю "досяг чудових результатів".

Реклама:

Пряма мова Маркарової: "Тож так, ми хочемо, щоб Путін зупинився, і ми справді сподіваємося, що цей тиск президента Трампа, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже запроваджені проти тих, хто допомагає Росії, переконають Путіна, що настав час нарешті припинити свою агресію".

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо кордонів та буферних зон, посол зазначила, що концепція буферних зон є застарілою.

Пряма мова Маркарової: "Але концепція буферних зон, чи що там ще, знаєте, ці застарілі, старі концепції з минулого століття більше не працюють. Лінія фронту на сході та півдні України – це лінія фронту між злом і добром. І питання в тому, де буде ця лінія фронту. Чи буде вона на нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Чи буде вона в Європі та скрізь, де це вплине на Європу, США та інших".

РЕКЛАМА:

"…справа не лише в землі. Справа в принципах і цінностях.

І судячи з нещодавніх рішень, включаючи санкції проти Індії за підтримку російської військової машини, зокрема й щодо тих санкцій, які були підготовлені, я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, знаєте, миру через силу, і це дозволить нам разом знайти рішення для зупинення агресії Росії".

Деталі: У дописі у Facebook Маркарова додала, що "вперше за роки активних інтерв'ю в США взяла з собою в ефір нашу Конституцію, яка містить відповіді на питання щодо українських територій".

переговориСШАРосіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На фронті загинув художник Давид Чичкан
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по автовокзалу Запоріжжя: 20 поранених
Генсек НАТО: Зустріч на Алясці буде тестом для Путіна, потім переговори продовжаться
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Усі новини...
переговори
У Польщі назвали "найкращим рішенням" запросити Зеленського на зустріч Трампа і Путіна
Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним – ЗМІ
Генсек НАТО: Зустріч на Алясці буде тестом для Путіна, потім переговори продовжаться
Останні новини
03:56
Маркарова: На переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили
03:00
Трамп заявив про намір виселити безпритульних з Вашингтона
02:16
У Польщі назвали "найкращим рішенням" запросити Зеленського на зустріч Трампа і Путіна
01:08
У Туреччині стався землетрус: загинула людина, 29 постраждалих
00:36
Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним – ЗМІ
23:50
Рютте: Постачання зброї Україні продовжаться незалежно від зустрічі Трампа й Путіна
23:27
Генштаб: На фронті вже 112 зіткнень, майже третина – на Покровському напрямку
22:45
На фронті загинув художник Давид Чичкан
22:33
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по автовокзалу Запоріжжя: 20 поранених
22:12
футбол"Шахтар" вперше в сезоні втратив очки, зігравши внічию з "Карпатами"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: