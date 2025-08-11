Маркарова: На переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили

Посол України у США Оксана Маркарова висловила думку, що під час переговорів з Росією "США діятимуть з позиції сили".

Джерело: Маркарова в інтерв’ю CBS News та у Facebook

Деталі: За словами Маркарової, "вся Україна молиться", аби президент США Дональд Трамп на переговорах ефективністю "досяг чудових результатів".

Пряма мова Маркарової: "Тож так, ми хочемо, щоб Путін зупинився, і ми справді сподіваємося, що цей тиск президента Трампа, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже запроваджені проти тих, хто допомагає Росії, переконають Путіна, що настав час нарешті припинити свою агресію".

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо кордонів та буферних зон, посол зазначила, що концепція буферних зон є застарілою.

Пряма мова Маркарової: "Але концепція буферних зон, чи що там ще, знаєте, ці застарілі, старі концепції з минулого століття більше не працюють. Лінія фронту на сході та півдні України – це лінія фронту між злом і добром. І питання в тому, де буде ця лінія фронту. Чи буде вона на нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Чи буде вона в Європі та скрізь, де це вплине на Європу, США та інших".

"…справа не лише в землі. Справа в принципах і цінностях.

І судячи з нещодавніх рішень, включаючи санкції проти Індії за підтримку російської військової машини, зокрема й щодо тих санкцій, які були підготовлені, я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, знаєте, миру через силу, і це дозволить нам разом знайти рішення для зупинення агресії Росії".

Деталі: У дописі у Facebook Маркарова додала, що "вперше за роки активних інтерв'ю в США взяла з собою в ефір нашу Конституцію, яка містить відповіді на питання щодо українських територій".