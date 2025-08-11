Маркарова: На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы

Посол Украины в США Оксана Маркарова высказала мнение, что во время переговоров с Россией "США будут действовать с позиции силы".

Источник: Маркарова в интервью CBS News и в Facebook

Детали: По словам Маркаровой, "вся Украина молится", чтобы президент США Дональд Трамп на переговорах эффективностью "достиг замечательных результатов".

Реклама:

Прямая речь Маркаровой: "Так что да, мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы действительно надеемся, что это давление президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят Путина, что пришло время наконец прекратить свою агрессию".

Детали: Отвечая на вопрос о границах и буферных зонах, посол отметила, что концепция буферных зон является устаревшей.

Прямая речь Маркаровой: "Но концепция буферных зон, или что там еще, знаете, эти устаревшие, старые концепции из прошлого века больше не работают. Линия фронта на востоке и юге Украины – это линия фронта между злом и добром. И вопрос в том, где будет эта линия фронта. Будет ли она на нашей территории? Будет ли она на наших границах? Будет ли она в Европе и везде, где это повлияет на Европу, США и других".

РЕКЛАМА:

"…дело не только в земле. Дело в принципах и ценностях.

И судя по недавним решениям, включая санкции против Индии за поддержку российской военной машины, в частности и в отношении тех санкций, которые были подготовлены, я уверена, что США будут действовать с позиции силы, знаете, мира через силу, и это позволит нам вместе найти решение для остановки агрессии России".

Детали: В посте в Facebook Маркарова добавила, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир нашу Конституцию, которая содержит ответы на вопросы об украинских территориях".