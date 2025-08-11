Усі розділи
Безпілотники атакували приладобудівний завод у російському Арзамасі – соцмережі

Ольга Глущенко Понеділок, 11 серпня 2025, 06:34
Безпілотники атакували приладобудівний завод у російському Арзамасі – соцмережі
скриншот

У ніч проти 11 серпня, за даними пабліків, безпілотники атакували приладобудівний завод у російському місті Арзамас Нижньогородської області.

Джерело: пабліки Shot, Mash та інші, російська служба ВВС, росЗМІ, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін

Деталі: У дописах зазначали, що удар був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Пабліки, посилаючись на інформацію місцевих жителів, повідомляли про вибухи в місті, а також опублікували відео моментів атаки на АПЗ.

Пізніше Telegram-канали повідомили про вибухи у російському місті Дзержинськ, також Нижньогородської області.

Нікітін заявив, що нібито під час атаки на "промислові зони" в Арзамасі одна особа загинула, ще дві отримали поранення.

