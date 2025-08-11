Беспилотники атаковали приборостроительный завод в российском Арзамасе – соцсети
Понедельник, 11 августа 2025, 06:34
В ночь на 11 августа, по данным пабликов, беспилотники атаковали приборостроительный завод в российском городе Арзамас Нижегородской области.
Источник: паблики Shot, Mash и другие, русская служба ВВС, росСМИ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Детали: В сообщениях отмечалось, что удар был нанесен по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).
Паблики, ссылаясь на информацию местных жителей, сообщали о взрывах в городе, а также опубликовали видео моментов атаки на АПЗ.
Позже Telegram-каналы сообщили о взрывах в российском городе Дзержинск, также Нижегородской области.
Никитин заявил, что якобы во время атаки на "промышленные зоны" в Арзамасе один человек погиб, еще два получили ранения.