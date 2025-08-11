Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беспилотники атаковали приборостроительный завод в российском Арзамасе – соцсети

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 августа 2025, 06:34
Беспилотники атаковали приборостроительный завод в российском Арзамасе – соцсети
скриншот

В ночь на 11 августа, по данным пабликов, беспилотники атаковали приборостроительный завод в российском городе Арзамас Нижегородской области.

Источник: паблики Shot, Mash и другие, русская служба ВВС, росСМИ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Детали: В сообщениях отмечалось, что удар был нанесен по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).

Реклама:

Паблики, ссылаясь на информацию местных жителей, сообщали о взрывах в городе, а также опубликовали видео моментов атаки на АПЗ.

Позже Telegram-каналы сообщили о взрывах в российском городе Дзержинск, также Нижегородской области.

Никитин заявил, что якобы во время атаки на "промышленные зоны" в Арзамасе один человек погиб, еще два получили ранения.

беспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Маркарова: На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы
На фронте погиб художник Давид Чичкан
Генсек НАТО: Встреча на Аляске будет тестом для Путина, затем переговоры продолжатся
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Все новости...
беспилотники
НПЗ в Коми в 2 тысячах км от Украины атаковали дроны ГУР – источники
В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми
В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации
Последние новости
08:10
Воздушные силы сбили 59 российских БпЛА, но 12 дронов долетели до цели
07:58
фото Пожар охватил "трон короля Артура" – знаменитый холм возле Эдинбурга
07:36
фото Россияне били по Днепропетровской области: 2 пострадавших
07:16
футболТорговля наркотиками и зависимость в "Тоттенхэме": как падала звезда Деле Алли
06:54
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 военных РФ
06:34
видеоБеспилотники атаковали приборостроительный завод в российском Арзамасе – соцсети
05:40
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 1565 человек – ГВА
04:44
СМИ: В Газе погибли журналисты, одного из них ЦАХАЛ обвинял в связях с ХАМАС
03:56
Маркарова: На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы
03:00
Трамп заявил о намерении выселить бездомных из Вашингтона
Все новости...
Реклама:
Реклама: