Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 військових РФ

Ольга Глущенко Понеділок, 11 серпня 2025, 06:54
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 військових РФ
За минулу добу російські окупаційні війська у війні проти України втратили ще 1000 солдатів, 4 танки і 37 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб
  • танків – 11093 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23114 (+7) од.
  • артилерійських систем – 31380 (+37) од.
  • РСЗВ – 1462 (+2) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58113 (+131) од.

