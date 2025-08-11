Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 військових РФ
Понеділок, 11 серпня 2025, 06:54
За минулу добу російські окупаційні війська у війні проти України втратили ще 1000 солдатів, 4 танки і 37 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб
- танків – 11093 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23114 (+7) од.
- артилерійських систем – 31380 (+37) од.
- РСЗВ – 1462 (+2) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58113 (+131) од.