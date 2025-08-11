Все разделы
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 военных РФ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 августа 2025, 06:54
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 военных РФ
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки российские оккупационные войска в войне против Украины потеряли еще 1000 солдат, 4 танка и 37 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1064240 (+1000) человек
  • танков – 11093 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 23114 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 31380 (+37) ед.
  • РСЗО – 1462 (+2) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
