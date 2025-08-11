Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 военных РФ
Понедельник, 11 августа 2025, 06:54
За прошедшие сутки российские оккупационные войска в войне против Украины потеряли еще 1000 солдат, 4 танка и 37 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1064240 (+1000) человек
- танков – 11093 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23114 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 31380 (+37) ед.
- РСЗО – 1462 (+2) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191) ед.