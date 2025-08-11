Усі розділи
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: 2 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 11 серпня 2025, 07:36
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Дві людини постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області уночі 11 серпня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська,  Марганецька, Покровська громади. Постраждав 52-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".

Деталі: У нікопольському районі побиті понад 10 приватних будинків, ще 2 – загорілися, понівечені 4 господарські споруди та авто. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака 

Великомихайлівську громаду Синельниківського району росіяни атакували КАБом, а Межівську – БпЛА.

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака 

За словами Лисака, внаслідок атаки постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані 2 магазини та понівечений ліцей.

Дніпропетровська областьобстріл
Дніпропетровська область
