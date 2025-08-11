Росіяни гатили по Дніпропетровщині: 2 постраждалих
Дві людини постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області уночі 11 серпня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Агресор продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждав 52-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".
Деталі: У нікопольському районі побиті понад 10 приватних будинків, ще 2 – загорілися, понівечені 4 господарські споруди та авто.
Великомихайлівську громаду Синельниківського району росіяни атакували КАБом, а Межівську – БпЛА.
За словами Лисака, внаслідок атаки постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані 2 магазини та понівечений ліцей.