Росіяни гатили по Дніпропетровщині: 2 постраждалих

ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Дві людини постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області уночі 11 серпня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждав 52-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".

Реклама:

Деталі: У нікопольському районі побиті понад 10 приватних будинків, ще 2 – загорілися, понівечені 4 господарські споруди та авто.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Великомихайлівську громаду Синельниківського району росіяни атакували КАБом, а Межівську – БпЛА.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

За словами Лисака, внаслідок атаки постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані 2 магазини та понівечений ліцей.