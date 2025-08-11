Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по Днепропетровской области: 2 пострадавших

Ирина БалачукПонедельник, 11 августа 2025, 07:36
Россияне били по Днепропетровской области: 2 пострадавших
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Два человека пострадали в результате российских ударов по Днепропетровской области ночью 11 августа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор продолжал бить по Никопольскому району, применяя БпЛА и артиллерию. От вражеских атак пострадали райцентр, Мировская, Красногригорьевская, Марганецкая, Покровская общины. Пострадал 52-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно".

Реклама:
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: В Никопольском районе повреждены более 10 частных домов, еще 2 – загорелись, разрушены 4 хозяйственные постройки и автомобиль.

Великомихайловскую общину Синельниковского района россияне атаковали УАБом, а Межевскую – БпЛА.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По словам Лысака, в результате атаки пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. Разрушены 2 магазина и поврежден лицей.

Днепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Близкий соратник Путина уговаривал его прекратить войну в Украине и начать переговоры – NYT
На фронте погиб художник Давид Чичкан
Генсек НАТО: Встреча на Аляске будет тестом для Путина, затем переговоры продолжатся
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области
В Днепропетровской области россияне ранили двух человек
Одна женщина погибла в результате атак РФ в Днепропетровской области, еще 5 человек пострадали
Последние новости
09:20
бильярд19-летний Бойко пробился в четвертый раунд Saudi Arabia Masters
09:11
Цены на нефть отреагировали на предстоящие переговоры США и России по Украине
09:02
Рютте не думает, что Путин в конце концов "получит вознаграждение" за свое вторжение в Украину
08:50
Близкий соратник Путина уговаривал его прекратить войну в Украине и начать переговоры – NYT
08:40
Рютте допустил фактическое признание оккупации части Украины в будущем соглашении с РФ
08:10
Воздушные силы сбили 59 российских БпЛА, но 12 дронов долетели до цели
07:58
фото Пожар охватил "трон короля Артура" – знаменитый холм возле Эдинбурга
07:36
фото Россияне били по Днепропетровской области: 2 пострадавших
07:16
футболТорговля наркотиками и зависимость в "Тоттенхэме": как падала звезда Деле Алли
06:54
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 военных РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: