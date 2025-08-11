Россияне били по Днепропетровской области: 2 пострадавших

Два человека пострадали в результате российских ударов по Днепропетровской области ночью 11 августа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор продолжал бить по Никопольскому району, применяя БпЛА и артиллерию. От вражеских атак пострадали райцентр, Мировская, Красногригорьевская, Марганецкая, Покровская общины. Пострадал 52-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: В Никопольском районе повреждены более 10 частных домов, еще 2 – загорелись, разрушены 4 хозяйственные постройки и автомобиль.

Великомихайловскую общину Синельниковского района россияне атаковали УАБом, а Межевскую – БпЛА.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По словам Лысака, в результате атаки пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. Разрушены 2 магазина и поврежден лицей.