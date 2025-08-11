Усі розділи
Повітряні сили збили 59 російських БпЛА, але 12 дронів долетіли до цілі

Ірина БалачукПонеділок, 11 серпня 2025, 08:10
Повітряні сили збили 59 російських БпЛА, але 12 дронів долетіли до цілі
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 10 серпня росіяни атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 59 дронів вдалося знищити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації".

Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
