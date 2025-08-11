Все разделы
Воздушные силы сбили 59 российских БпЛА, но 12 дронов долетели до цели

Ирина БалачукПонедельник, 11 августа 2025, 08:10
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 10 августа россияне атаковали Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 59 дронов удалось уничтожить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации".

Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны из направлений российских городов Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

