На фронті 137 зіткнень з ворогом, з них 42 на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень з ворогом, з них 42 штурмові і наступальні дії агресора зупинили на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, за вчора зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Реклама:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки противника. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 293 обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська відбили 4 атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 5 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити війська поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень, агресор намагався просуватись у районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 33 атаки противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Філія, Маліївка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 2 атаки у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського та у напрямку Малої Токмачки, українські захисники відбили 4 наступальні дії.

На Придніпровському напрямку агресор провів 4 марні спроби наступу на позиції наших захисників.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та 3 артилерійські системи ворога.