На фронте 137 столкновений с врагом, из них 42 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 11 августа 2025, 09:44
фото: Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 137 боевых столкновений с врагом, из них 42 штурмовые и наступательные действия агрессора остановили на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за вчера зафиксировано 137 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 2 атаки противника. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, осуществил 293 обстрела, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении войска отразили 4 атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 8 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Киндрашовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка, Торское и в сторону Шандриголового и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили 5 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить войска вблизи Григоровки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 6 боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в районах Новомарково, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил 8 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Катериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишье, Кучеров Яр, Никаноровка, Червоный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверове, Котлине, Горихове, Дачном и Федоровке.

На Новопавловском направлении силы обороны отразили 33 атаки противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Филия, Малиевка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении захватчики осуществили 2 атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского и в направлении Малой Токмачки, украинские защитники отразили 4 наступательных действия.

На Приднепровском направлении агрессор провел 4 тщетные попытки наступления на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и 3 артиллерийские системы врага.

