Єврокомісія закликає США не йти на однобічні поступки Росії
У Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа не погоджуватися на "однобічний" обмін українськими територіями під час мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-яка угода має включати гарантії безпеки для Києва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням Euractiv
Деталі: Високопосадовець Єврокомісії, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що будь-яка угода має містити "найміцніші гарантії безпеки" для України, які передбачатимуть "відсутність будь-яких обмежень для (українських) збройних сил і підтримки з боку третіх країн".
"Російська позиція подається як обмін територіями, але виглядає це як досить однобічний обмін", – заявив представник Єврокомісії.
Він додав, що "гарантії безпеки мають першочергове значення для України".
У цьому контексті міністри закордонних справ країн ЄС мають провести відеоконференцію в понеділок.
Передісторія:
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила у неділю, що будь-яка угода між США та Росією має передбачати участь України та ЄС. Вона наголосила, що потенційна угода не повинна стати трампліном для подальшої російської агресії проти України, НАТО та Європи.
- Саме США, за її словами, "мають силу змусити Росію вести серйозні переговори".
- В інтерв’ю телеканалу Fox News, записаному у п’ятницю, віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що "узгоджене врегулювання" ґрунтуватиметься на "поточній лінії зіткнення між Росією та Україною", що відповідає позиції ЄС.
- Зустріч Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня запланована на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді.