Єврокомісія закликає США не йти на однобічні поступки Росії

У Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа не погоджуватися на "однобічний" обмін українськими територіями під час мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-яка угода має включати гарантії безпеки для Києва.

Деталі: Високопосадовець Єврокомісії, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що будь-яка угода має містити "найміцніші гарантії безпеки" для України, які передбачатимуть "відсутність будь-яких обмежень для (українських) збройних сил і підтримки з боку третіх країн".

"Російська позиція подається як обмін територіями, але виглядає це як досить однобічний обмін", – заявив представник Єврокомісії.

Він додав, що "гарантії безпеки мають першочергове значення для України".

У цьому контексті міністри закордонних справ країн ЄС мають провести відеоконференцію в понеділок.

Передісторія: