Еврокомиссия призывает США не идти на односторонние уступки России

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин на встрече в 2018 году. Фото Getty images

В Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа не соглашаться на "односторонний" обмен украинскими территориями во время мирных переговоров с Россией и подчеркнули, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что любое соглашение должно содержать "самые прочные гарантии безопасности" для Украины, которые будут предусматривать "отсутствие каких-либо ограничений для (украинских) вооруженных сил и поддержки со стороны третьих стран".

"Российская позиция подается как обмен территориями, но выглядит это как довольно односторонний обмен", – заявил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что "гарантии безопасности имеют первостепенное значение для Украины".

В этом контексте министры иностранных дел стран ЕС должны провести видеоконференцию в понедельник.

Предыстория: