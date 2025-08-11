Еврокомиссия призывает США не идти на односторонние уступки России
В Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа не соглашаться на "односторонний" обмен украинскими территориями во время мирных переговоров с Россией и подчеркнули, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Киева.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Детали: Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что любое соглашение должно содержать "самые прочные гарантии безопасности" для Украины, которые будут предусматривать "отсутствие каких-либо ограничений для (украинских) вооруженных сил и поддержки со стороны третьих стран".
"Российская позиция подается как обмен территориями, но выглядит это как довольно односторонний обмен", – заявил представитель Еврокомиссии.
Он добавил, что "гарантии безопасности имеют первостепенное значение для Украины".
В этом контексте министры иностранных дел стран ЕС должны провести видеоконференцию в понедельник.
Предыстория:
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в воскресенье, что любое соглашение между США и Россией должно предусматривать участие Украины и ЕС. Она подчеркнула, что потенциальное соглашение не должно стать трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, НАТО и Европы.
- Именно США, по ее словам, "имеют силу заставить Россию вести серьезные переговоры".
- В интервью телеканалу Fox News, записанном в пятницу, вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что "согласованное урегулирование" будет основываться на "текущей линии соприкосновения между Россией и Украиной", что соответствует позиции ЕС.
- Встреча Трампа с Путиным на Аляске 15 августа запланирована на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении.