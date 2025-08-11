Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 серпня 2025, 11:21
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Ільхам Алієв, фото: пресслуба Кремля

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі  SOCAR в Одеській області та газокомпресорній станції підписав розпорядження про виділення $2 млн Міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні.

Джерело: 1news.az

Деталі: Напередодні під час телефонної розмови президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського і Ільхама Алієва сторони "засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну" та висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері.

Реклама:

Повідомляється, що Алієв постановив виділити Міністерству енергетики кошти в еквіваленті $2 млн для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджані електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні з передбаченого в державному бюджеті на 2025 рік резервного фонду президента АР.

Міністерству фінансів доручено забезпечити фінансування, Кабінету міністрів - вирішити питання, що випливають з цього розпорядження.

Перед цим видання Caliber.Az повідомляло, що Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Як повідомляло Міненерго, у ніч на 6 серпня 2025 року Росія здійснила цілеспрямовану атаку на об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.
  • Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.
  • В ніч із 7 на 8 серпня 2025 року російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області України. Росія направила п'ять ударних дронів "Шахед" на нафтобазу SOCAR, спричинивши пожежу і пошкодивши дизельний трубопровід.
  • 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що передбачає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

    Дивіться також відео "ЄвроПравди"Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ

    Також читайте статтю "Кінець війни на Кавказі"

АзербайджанУкраїнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Близький соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні та почати переговори – NYT
ЗМІ: У Газі загинули журналісти, одного з них ЦАХАЛ звинувачував у зв’язках з ХАМАС
На фронті загинув художник Давид Чичкан
Генсек НАТО: Зустріч на Алясці буде тестом для Путіна, потім переговори продовжаться
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
Усі новини...
Азербайджан
ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
Зеленський поговорив із президентами Азербайджану і Казахстану: Не можна вважати державу "територією"
У РФ спробували применшити роль США в дипломатичному прориві між Єреваном та Баку
Останні новини
12:42
NASA та Google створюють медичного ШІ-асистента для місій на Марс
12:38
більярдБойко перемагає, Бресель поза грою, Трамп хоче захистити титул: що очікувати від Saudi Arabia Masters?
12:36
У Запоріжжі з'явиться мобільний автовокзал замість зруйнованого внаслідок обстрілу
12:15
Глава МЗС Чехії приїхав в Україну і застеріг Київ від згортання реформ
12:05
"Дія" готова заплатити 228 мільйонів за обладнання для розвитку штучного інтелекту на базі Nvidia
11:54
У Харкові 3-річна дитина, яка випала з вікна п’ятого поверху, врятувалася завдяки кондиціонеру
11:50
Трамп хоче вивезти до Китаю якомога більше сої перед кінцем торгового перемир'я
11:47
Сенатор Грем: Обмін територіями можливий, але тільки після гарантій безпеки для України
11:40
В Україні зріс попит на електромобілі: які моделі найчастіше купують
11:21
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: