Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Президент Азербайджану Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі SOCAR в Одеській області та газокомпресорній станції підписав розпорядження про виділення $2 млн Міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні.
Джерело: 1news.az
Деталі: Напередодні під час телефонної розмови президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського і Ільхама Алієва сторони "засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну" та висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері.
Повідомляється, що Алієв постановив виділити Міністерству енергетики кошти в еквіваленті $2 млн для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджані електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні з передбаченого в державному бюджеті на 2025 рік резервного фонду президента АР.
Міністерству фінансів доручено забезпечити фінансування, Кабінету міністрів - вирішити питання, що випливають з цього розпорядження.
Перед цим видання Caliber.Az повідомляло, що Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ.
Передісторія:
- Як повідомляло Міненерго, у ніч на 6 серпня 2025 року Росія здійснила цілеспрямовану атаку на об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.
- Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.
- В ніч із 7 на 8 серпня 2025 року російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області України. Росія направила п'ять ударних дронів "Шахед" на нафтобазу SOCAR, спричинивши пожежу і пошкодивши дизельний трубопровід.
- 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що передбачає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ
Також читайте статтю "Кінець війни на Кавказі"