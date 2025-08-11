Все разделы
Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана

Станислав ПогориловПонедельник, 11 августа 2025, 11:21
Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана
Ильхам Алиев, фото: пресс-служба Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне ударов россиян по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции подписал распоряжение о выделении $2 млн Министерству энергетики с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Источник: 1news.az

Детали: Накануне во время телефонного разговора президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева стороны "осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину" и выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к прекращению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Сообщается, что Алиев постановил выделить Министерству энергетики средства в эквиваленте $2 млн для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год резервного фонда президента АР.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Перед этим издание Caliber.Az сообщало, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

Предыстория:

  • Как сообщало Минэнерго, в ночь на 6 августа 2025 года Россия осуществила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры – компрессорную станцию оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.
  • Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.
  • В ночь с 7 на 8 августа 2025 года российские войска атаковали нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области Украины. Россия направила пять ударных дронов "Шахед" на нефтебазу SOCAR, вызвав пожар и повредив дизельный трубопровод.
  • 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, предусматривающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

АзербайджанУкраинапомощь Украине
