Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне ударов россиян по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции подписал распоряжение о выделении $2 млн Министерству энергетики с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Источник: 1news.az

Детали: Накануне во время телефонного разговора президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева стороны "осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину" и выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к прекращению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Сообщается, что Алиев постановил выделить Министерству энергетики средства в эквиваленте $2 млн для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год резервного фонда президента АР.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Перед этим издание Caliber.Az сообщало, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

