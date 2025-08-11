Сенатор Грем: Обмін територіями можливий, але тільки після гарантій безпеки для України

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що Росія та Україна муситимуть обмінятися певними територіями для припинення війни, але це буде можливо лише після того, як Україна отримає гарантії безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Пряма мова Грема: "Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він спробує це (нападати на Україну – ред.) втретє…

Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не візьме Київ, тож у підсумку буде певний обмін територіями".

Деталі: Видання акцентує, що заява про можливий обмін територіями є відходом від попередньої позиції сенатора. У 2023 році Грем заявляв, що "українці розуміють: війни не закінчуються шляхом передачі територій агресору".

Тоді сенатор також попереджав, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то "він продовжить рухатися далі", збільшуючи ризик втягнення НАТО у війну.

На уточнююче питання щодо цих попередніх заяв, Грем сказав, що США та союзники повинні продовжувати постачати зброю Україні, розмістити частину європейських сил на її території та розвивати "економічну інтеграцію".

Передісторія:

Раніше у Єврокомісії закликали Вашингтон не погоджуватися на "однобічний" обмін територіями під час мирних переговорів з Росією щодо України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним