Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сенатор Грем: Обмін територіями можливий, але тільки після гарантій безпеки для України

Христина Бондарєва, Ірина БалачукПонеділок, 11 серпня 2025, 11:47
Сенатор Грем: Обмін територіями можливий, але тільки після гарантій безпеки для України
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото з Facebook

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що Росія та Україна муситимуть обмінятися певними територіями для припинення війни, але це буде можливо лише після того, як Україна отримає гарантії безпеки. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Пряма мова Грема: "Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він спробує це (нападати на Україну – ред.) втретє…

Реклама:

Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не візьме Київ, тож у підсумку буде певний обмін територіями".

Деталі: Видання акцентує, що заява про можливий обмін територіями є відходом від попередньої позиції сенатора. У 2023 році Грем заявляв, що "українці розуміють: війни не закінчуються шляхом передачі територій агресору". 

Тоді сенатор також попереджав, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то "він продовжить рухатися далі", збільшуючи ризик втягнення НАТО у війну.

РЕКЛАМА:

На уточнююче питання щодо цих попередніх заяв, Грем сказав, що США та союзники повинні продовжувати постачати зброю Україні, розмістити частину європейських сил на її території та розвивати "економічну інтеграцію".

Передісторія:

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним

СШАросійсько-українська війнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Близький соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні та почати переговори – NYT
ЗМІ: У Газі загинули журналісти, одного з них ЦАХАЛ звинувачував у зв’язках з ХАМАС
На фронті загинув художник Давид Чичкан
Генсек НАТО: Зустріч на Алясці буде тестом для Путіна, потім переговори продовжаться
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
Усі новини...
США
Єврокомісія закликає США не йти на однобічні поступки Росії
Рютте не думає, що Путін зрештою "отримає винагороду" за своє вторгнення в Україну
Маркарова: На переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили
Останні новини
12:42
NASA та Google створюють медичного ШІ-асистента для місій на Марс
12:38
більярдБойко перемагає, Бресель поза грою, Трамп хоче захистити титул: що очікувати від Saudi Arabia Masters?
12:36
У Запоріжжі з'явиться мобільний автовокзал замість зруйнованого внаслідок обстрілу
12:15
Глава МЗС Чехії приїхав в Україну і застеріг Київ від згортання реформ
12:05
"Дія" готова заплатити 228 мільйонів за обладнання для розвитку штучного інтелекту на базі Nvidia
11:54
У Харкові 3-річна дитина, яка випала з вікна п’ятого поверху, врятувалася завдяки кондиціонеру
11:50
Трамп хоче вивезти до Китаю якомога більше сої перед кінцем торгового перемир'я
11:47
Сенатор Грем: Обмін територіями можливий, але тільки після гарантій безпеки для України
11:40
В Україні зріс попит на електромобілі: які моделі найчастіше купують
11:21
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: