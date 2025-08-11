Сенатор Грэм: Обмен территориями возможен, но только после гарантий безопасности для Украины

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что Россия и Украина должны будут обменяться определенными территориями для прекращения войны, но это будет возможно только после того, как Украина получит гарантии безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Прямая речь Грэма: "Нужно сказать Путину, что произойдет, если он попытается это (напасть на Украину – ред.) в третий раз...

Хочу быть с вами честным: Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не возьмет Киев, поэтому в итоге будет определенный обмен территориями".

Детали: Издание подчеркивает, что заявление о возможном обмене территориями является отходом от прежней позиции сенатора. В 2023 году Грэм заявлял, что "украинцы понимают: войны не заканчиваются путем передачи территорий агрессору".

Тогда сенатор также предупреждал, что, если Путина не остановить в Украине, то "он продолжит двигаться дальше", увеличивая риск втягивания НАТО в войну.

На уточняющий вопрос об этих предыдущих заявлениях Грэм сказал, что США и союзники должны продолжать поставлять оружие Украине, разместить часть европейских сил на ее территории и развивать "экономическую интеграцию".

Предыстория:

Ранее в Еврокомиссии призвали Вашингтон не соглашаться на "односторонний" обмен территориями во время мирных переговоров с Россией по Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении.

