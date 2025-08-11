Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив з Моді: Індія за те, щоб за спиною України її долю не вирішували

Олександр ШумілінПонеділок, 11 серпня 2025, 17:51
Зеленський поговорив з Моді: Індія за те, щоб за спиною України її долю не вирішували
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорив мирні зусилля України, а також санкційну політику проти Росії.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Поінформував (Моді – ред.) про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства.

Реклама:

Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що детально обговорювалися санкції проти Росії і необхідність "обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни".

Лідери України та Індії домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.

ЗеленськийІндіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ОновленоЗеленський доручив значно збільшити фінансування бойових підрозділів
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Близький соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні та почати переговори – NYT
Усі новини...
Зеленський
Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня
Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня
ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським 
Останні новини
19:00
Мережа пивних магазинів ухилялась від сплати податків: що їм загрожує
18:48
Мерц підтвердив переговори з Трампом та лідерами Європи й назвав головні теми
18:41
Бізнес-омбудсмен розповів про корупційний скандал довкола марлі
18:32
Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня
18:16
Rheinmetall може подвоїти виробництво 155-мм снарядів на новому заводі в Україні
18:14
Ціни на какао підскочили найсильніше з грудня
18:08
Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня
18:05
Перші виплати по Freedom Finance Україна: НКЦПФР має підтвердження, що клієнт отримав кошти
17:59
Спортивна історія дня. 7 геніїв Формули-1, яким для перемоги не потрібна поул-позиція
17:59
ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: