Зеленський поговорив з Моді: Індія за те, щоб за спиною України її долю не вирішували

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорив мирні зусилля України, а також санкційну політику проти Росії.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Поінформував (Моді – ред.) про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства.

Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що детально обговорювалися санкції проти Росії і необхідність "обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни".

Лідери України та Індії домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

Передісторія: