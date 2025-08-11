Все разделы
Зеленский поговорил с Моди: Индия за то, чтобы за спиной Украины ее судьбу не решали

Александр ШумилинПонедельник, 11 августа 2025, 17:51
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которой обсудил мирные усилия Украины, а также санкционную политику против России.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Проинформировал (Моди – ред.) о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье. Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства.

Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата".

Детали: Также Зеленский сообщил, что подробно обсуждались санкции против России и необходимость "ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны".

Лидеры Украины и Индии договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии.

