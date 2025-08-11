ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським 

Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини, планують 13 серпня провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом напередодні зустрічі Трампа з главою Кремля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: За даними джерел в уряді Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав.

Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.

