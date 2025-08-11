Усі розділи
ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським 

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 17:59
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини, планують 13 серпня провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом напередодні зустрічі Трампа з главою Кремля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: За даними джерел в уряді Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав. 

Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці. 

Нагадаємо:

