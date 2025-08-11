ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським
Понеділок, 11 серпня 2025, 17:59
Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини, планують 13 серпня провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом напередодні зустрічі Трампа з главою Кремля.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa
Деталі: За даними джерел в уряді Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав.
Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.
Нагадаємо:
- Генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.
- У Лондоні наголосили, що умови миру не можуть бути нав’язані Україні проти її волі.