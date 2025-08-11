СМИ: 13 августа могут состояться переговоры европейских лидеров с Трампом и Зеленским
Понедельник, 11 августа 2025, 17:59
Европейские лидеры, в частности канцлер Германии, планируют 13 августа провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом накануне встречи Трампа с главой Кремля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa
Детали: По данным источников в правительстве Германии, канцлер Фридрих Мерц в среду планирует обсудить ситуацию вокруг российско-украинской войны с Трампом, Зеленским и лидерами европейских государств.
Перед этим в СМИ появилась информация, что европейские лидеры хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.
Напомним:
- Генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.
- В Лондоне подчеркнули, что условия мира не могут быть навязаны Украине против ее воли.