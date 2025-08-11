СМИ: 13 августа могут состояться переговоры европейских лидеров с Трампом и Зеленским

Европейские лидеры, в частности канцлер Германии, планируют 13 августа провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом накануне встречи Трампа с главой Кремля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: По данным источников в правительстве Германии, канцлер Фридрих Мерц в среду планирует обсудить ситуацию вокруг российско-украинской войны с Трампом, Зеленским и лидерами европейских государств.

Перед этим в СМИ появилась информация, что европейские лидеры хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

