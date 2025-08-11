Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня

До спільної онлайн-розмові лідерів Євросоюзу з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським приєднається президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар заступниці головної речниці Єврокомісії Аріанни Подести

Деталі: Фон дер Ляєн розмовлятиме з Трампом 13 серпня, разом з іншими лідерами ЄС.

Реклама:

"Президент фон дер Ляєн у середу візьме участь у дзвінку, організованому канцлером Мерцом", – заявила Подеста.

Вона уточнила, що разом з лідерами ЄС у розмові з президентом США Дональдом Трампом візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав.

РЕКЛАМА:

Лідери держав ЄС хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.