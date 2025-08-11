Усі розділи
Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 18:08
Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня
Урсула фон дер Ляєн. Фото - Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

До спільної онлайн-розмові лідерів Євросоюзу з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським приєднається президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар заступниці головної речниці Єврокомісії Аріанни Подести

Деталі: Фон дер Ляєн розмовлятиме з Трампом 13 серпня, разом з іншими лідерами ЄС.

"Президент фон дер Ляєн у середу візьме участь у дзвінку, організованому канцлером Мерцом", – заявила Подеста.

Вона уточнила, що разом з лідерами ЄС у розмові з президентом США Дональдом Трампом візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав. 

Лідери держав ЄС хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці. 

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.

ТрампЗеленськийЄС
