Фон дер Ляйен присоединится к беседе лидеров ЕС с Трампом и Зеленским 13 августа

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникПонедельник, 11 августа 2025, 18:08
Урсула фон дер Ляйен. Фото - Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

К совместной онлайн-беседе лидеров Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским присоединится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий заместителя главного спикера Еврокомиссии Арианны Подесты

Детали: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в совместном онлайн-разговоре лидеров Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, запланированном на среду, 13 августа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

Фон дер Ляйен будет разговаривать с Трампом 13 августа, вместе с другими лидерами ЕС.

"Президент фон дер Ляйен в среду примет участие в разговоре, организованном канцлером Мерцем", – заявила Подеста.

Она уточнила, что вместе с лидерами ЕС в разговоре с президентом США Дональдом Трампом примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщали, канцлер Фридрих Мерц в среду планирует обсудить ситуацию вокруг российско-украинской войны с Трампом, Зеленским и лидерами европейских государств.

Лидеры государств ЕС хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.

ТрампЗеленскийЕС
