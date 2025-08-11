Мерц підтвердив переговори з Трампом та лідерами Європи й назвав головні теми

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 13 серпня пройдуть віртуальні переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, присвячені підготовці до зустрічі Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис очільника німецького уряду в Х

Деталі: За словами Мерца, в ході перемовин йтиметься про "варіанти тиску на Росію, про можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії безпеки".

"Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО", – зазначив він.

У Єврокомісії раніше офіційно підтвердили участь у перемовинах Урсули фон дер Ляєн.

За даними ЗМІ, 13 серпня відбудеться три поспіль відеоконференції: спершу о 14:00 проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після відбудеться ще одне обговорення – з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 почнеться ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції.