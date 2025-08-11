Все разделы
Мерц подтвердил переговоры с Трампом и лидерами Европы и назвал главные темы

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 18:48
Мерц подтвердил переговоры с Трампом и лидерами Европы и назвал главные темы
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 13 августа пройдут виртуальные переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, посвященные подготовке к встрече Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение главы немецкого правительства в Х

Детали: По словам Мерца, в ходе переговоров речь пойдет о "вариантах давления на Россию, о возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и гарантиях безопасности".ґ

"Для этого мы обменяемся мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Венсом, а также с главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, с президентом Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО", – отметил он.

В Еврокомиссии ранее официально подтвердили участие в переговорахУрсулы фон дер Ляйен.

По данным СМИ, 13 августа состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 пройдут переговоры продолжительностью около часа с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, главы Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.

