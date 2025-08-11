Усі розділи
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 19:19
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з главою Кремля Володимиром Путіним, запланованих на 15 серпня в Алясці.

Джерело: "Європейська правда" з посланням на слова Трампа

Деталі: Коли Трампа запитали, чи буде Володимир Зеленський присутній на переговорах в Алясці в п'ятницю, той відповів: "Його не було у списку учасників".

"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося", – зазначив Трамп.

При цьому він висловив упевненість, що у "перші дві хвилини" зустрічі з Путіним, точно знатиме, "чи можна укласти угоду".

Водночас Трамп допустив, що наступна зустріч можлива вже між Путіним і Зеленським, або тристоронньої за його участі.

Трамп також сказав, що зрештою "посадить їх двох (Путіна і Зеленського. – Ред.) в одній кімнаті…і все вирішиться".

Нагадаємо:

  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Зеленський має бути залучений до зустрічі лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня.
  • У Польщі також заявили, що запрошення Зеленського було б "найкращим рішенням" для припинення вогню в Україні.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

