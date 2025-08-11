Трамп заявил, что Зеленский не будет участвовать в его встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным, запланированных на 15 августа на Аляске.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа

Детали: Когда Трампа спросили, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на переговорах в Аляске в пятницу, тот ответил: "Его не было в списке участников".

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года, и ничего не произошло", – отметил Трамп.

При этом он выразил уверенность, что в "первые две минуты" встречи с Путиным точно будет знать, "можно ли заключить соглашение".

В то же время Трамп допустил, что следующая встреча возможна уже между Путиным и Зеленским, или она будет трехсторонней с его участием.

Трамп также сказал, что в конце концов "посадит их двоих (Путина и Зеленского. – Ред.) в одной комнате... и все решится".

Напомним:

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Зеленский должен быть привлечен к встрече лидеров США и РФ на Аляске 15 августа.

В Польше также заявили, что приглашение Зеленского было бы "лучшим решением" для прекращения огня в Украине.

