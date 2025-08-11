Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что Зеленский не будет участвовать в его встрече с Путиным на Аляске

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 19:19
Трамп заявил, что Зеленский не будет участвовать в его встрече с Путиным на Аляске
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным, запланированных на 15 августа на Аляске.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа

Детали: Когда Трампа спросили, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на переговорах в Аляске в пятницу, тот ответил: "Его не было в списке участников".

Реклама:

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года, и ничего не произошло", – отметил Трамп.

При этом он выразил уверенность, что в "первые две минуты" встречи с Путиным точно будет знать, "можно ли заключить соглашение".

В то же время Трамп допустил, что следующая встреча возможна уже между Путиным и Зеленским, или она будет трехсторонней с его участием.

РЕКЛАМА:

Трамп также сказал, что в конце концов "посадит их двоих (Путина и Зеленского. – Ред.) в одной комнате... и все решится".

Напомним:

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Зеленский должен быть привлечен к встрече лидеров США и РФ на Аляске 15 августа.
  • В Польше также заявили, что приглашение Зеленского было бы "лучшим решением" для прекращения огня в Украине.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

ТрампЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоТрамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным
Трамп заявил, что Зеленский не будет участвовать в его встрече с Путиным на Аляске
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины
Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана
Все новости...
Зеленский поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений
Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа
Трамп не доволен необходимостью менять Конституцию Украины для обмена территориями
Президент США поделился ожиданиями от встречи с Путиным
Последние новости
20:52
Суд не отстранил от должности главу Антимонопольного комитета
20:47
Глава МИД Эстонии: нельзя повторить ошибки 1938 года
20:40
Медведчук до сих пор может платить за обслуживание яхты, которая находится в управлении АРМА – УП
20:39
Фонд госимущества продал активы на более 134 миллионов гривен
20:38
"Меня завалило стенами": история спасения бойца, получившего перелом позвоночника во время Курской операции
20:37
DeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
20:24
Илон Маск хочет поставлять электроэнергию на рынке Великобритании
20:17
В Одессе избавились от тени Пушкина, но не самого памятника
20:08
видеоТрамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным
20:00
В Украине оживился рынок строительства: где сосредоточено больше всего компаний отрасли
Все новости...
Реклама:
Реклама: