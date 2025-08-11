Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 19:25
Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідно буде вносити зміни до Конституції. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа на брифінгу

Деталі: Трамп, коментуючи очікувані переговори довкола російсько-української війни, сказав, що у нього "хороші стосунки" із Зеленським, але він (Трамп) "не погоджується з тим, що він зробив, тому що ця війна не мала початися". 

Реклама:

Далі він висловив невдоволення поясненнями українського лідера про обмеження, які існують для потенційних домовленостей з РФ. 

"Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження – тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України", – сказав Трамп.

Він додав, що потенційна домовленість означатиме також "дещо погане для обох сторін".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, вихідними Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

Нагадаємо, стало відомо, що на 13 серпня плануються масштабні перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України. 

ТрампКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
Мерц підтвердив переговори з Трампом та лідерами Європи й назвав головні теми
Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня
Останні новини
20:40
Медведчук досі може сплачувати за обслуговування яхти "Royal Romance", яка перебуває в управлінні АРМА – УП
20:38
"Мене завалило стінами": історія порятунку бійця, що отримав перелом хребта під час Курської операції
20:37
DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
20:17
В Одесі позбулися тіні Пушкіна, але не самого пам'ятника
20:08
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
20:00
В Україні пожвавився ринок будівництва: де зосереджено найбільше компаній галузі
19:59
боксНе варто кидати його в пекло: ексчемпіон світу – про потенційний бій Усика та Ітауми
19:56
Окупанти вивезли до РФ 15 дітей з Миколаївщини: деталі примусової депортації
19:50
Президент США поділився очікуваннями від зустрічі з Путіним
19:46
Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
Усі новини...
Реклама:
Реклама: