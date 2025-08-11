Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідно буде вносити зміни до Конституції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа на брифінгу

Деталі: Трамп, коментуючи очікувані переговори довкола російсько-української війни, сказав, що у нього "хороші стосунки" із Зеленським, але він (Трамп) "не погоджується з тим, що він зробив, тому що ця війна не мала початися".

Далі він висловив невдоволення поясненнями українського лідера про обмеження, які існують для потенційних домовленостей з РФ.

"Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження – тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України", – сказав Трамп.

Він додав, що потенційна домовленість означатиме також "дещо погане для обох сторін".

Нагадаємо, вихідними Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

Нагадаємо, стало відомо, що на 13 серпня плануються масштабні перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.