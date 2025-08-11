Президент США поділився очікуваннями від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на "конструктивну" розмову з главою Кремля 15 серпня на Алясці, але визнає, що не виключає й негативних результатів.



Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час виступу у Білому домі

Деталі: Американський президент зазначив, що ціль зустрічі з Путіним на Алясці – "прозондувати грунт".

Він висловив надію на "конструктивну" розмову з російським правителем і сказав, що відразу після зустрічі зателефонує європейським лідерам, щоб поінформувати їх про перебіг зустрічі і про те, "якою може бути угода".

"Я не збираюся укладати угоду. Це не мені укладати угоду. Я думаю, що угода повинна бути вигідною для обох сторін", – розповів президент США.

За словами Трампа, він "хотів би бачити припинення вогню" і "найкращу угоду для обох сторін".

Він вважає, що за підсумками його зустрічі з Путіним є ймовірність на досягнення перемир’я "дуже швидко", тому, за словами Трампа "ми будемо працювати з європейськими лідерами, ми будемо працювати з президентом Зеленським, і, сподіваємося, ми досягнемо великого успіху".

"Зустріч з Путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини – покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною. Багато крові було пролито", – сказав Трамп.

