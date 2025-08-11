Президент США поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на "конструктивный" разговор с главой Кремля 15 августа на Аляске, но признает, что не исключает и негативных результатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время выступления в Белом доме

Детали: Американский президент отметил, что цель встречи с Путиным на Аляске – "прозондировать почву".

Он выразил надежду на "конструктивный" разговор с российским правителем и сказал, что сразу после встречи позвонит европейским лидерам, чтобы проинформировать их о ходе встречи и о том, "каким может быть соглашение".

"Я не собираюсь заключать соглашение. Это не мне заключать соглашение. Я думаю, что соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", – сказал президент США.

По словам Трампа, он "хотел бы видеть прекращение огня" и "наилучшее соглашение для обеих сторон".

Он считает, что по итогам его встречи с Путиным есть вероятность достижения перемирия "очень быстро", поэтому, по словам Трампа, "мы будем работать с европейскими лидерами, мы будем работать с президентом Зеленским, и, надеемся, мы добьемся большого успеха".

"Встреча с Путиным, думаю, будет хорошей, но может быть и плохой. Я здесь по одной причине – положить конец войне, которую начал кто-то другой. Этого никогда не должно было произойти. Если бы я мог покончить с этой сложной войной. Много крови было пролито", – сказал Трамп.

